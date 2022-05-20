اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 08:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن تطلق برنامج "الأسر القوية" لوقاية الشباب من العنف والمخدرات

الجمعة، 20 مايو 2022 06:36 م
وزيرة التضامن تطلق برنامج "الأسر القوية" لوقاية الشباب من العنف والمخدرات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بعد غدا الاحد فاعليات إطلاق برنامج "الأسر القوية "بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنفيذ أنشطة وطنية وإقليمية لدعم ووقاية الشباب من العنف والجريمة والمخدرات باستخدام قوة الرياضة والفن والدعم النفسى الاجتماعى لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان .

 

كما ستشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى توقيع بروتوكول تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنفيذ أنشطة توعوية لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم للتصدى للجريمة والعنف والمخدرات".

 

وسيشهد حضور اللقاء كل من الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا ،وسفير دولة ألمانيا والعديد من الخبراء الدوليين المهتمين بقضية مكافحة تعاطى المخدرات .

 

 


وزيرة التضامن

برنامج الأسر القوية

أنشطة وطنية لوقاية الشباب من العنف والمخدرات

وقاية الشباب من المخدرات


الموضوعات المتعلقة

وزيرة التضامن توجه بإنقاذ مسنة بلا مأوى فى المنوفية وتقديم الدعم لمواطن بالقاهرة

الجمعة، 20 مايو 2022 02:43 م

وزيرة التضامن تؤكد اهتمام الدولة المصرية بحصول الطفل على حقه فى الجوانب كافة

الخميس، 19 مايو 2022 04:06 م

وزيرة التضامن: الدولة تسعى بكل قوتها للقضاء على التطرف الفكرى والإرهاب

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:43 م

وزيرة التضامن لـ"النواب": الرئيس السيسى ضخ للوزارة موارد من صندوق تحيا مصر

الثلاثاء، 17 مايو 2022 05:15 م

وزيرة التضامن لـ"النواب": ضم 400ألف أسرة لتكافل وكرامة بواقع 700 ألف مواطن

الثلاثاء، 17 مايو 2022 04:59 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة