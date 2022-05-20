الأوقاف تعلن انعقاد مقارئ السيدات فى 10 مساجد لأول مرة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق مقارئ القرآن الكريم للسيدات لأول مرة بإشراف واعظات ومحفظات وزارة الأوقاف المعتمدات، والبداية بـ 10 مساجد، لافتة إلى أن ذلك يأتى فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعي واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية ، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعانى ومقاصد القرآن الكريم، وفي إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية والقرآنية والتثقيفية.

وأوضحت الوزارة أن المقارئ المقرر عقدها للسيدات هى على النحو التالى:

1.مقرأة مسجد عمر بن الخطاب، القاهرة الجديدة تحت إشراف الواعظة/ دينا محمد حسن جدامى، وذلك الساعة 10.30 صباحًا يوم الأربعاء من كل أسبوع.

2.مقرأة مسجد السيدة زينب، بالقاهرة، تحت إشراف الواعظة/ وفاء عبد السلام ، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الأربعاء من كل أسبوع.

3.مقرأة مسجد عثمان بن عفان، القاهرة الجديدة، تحت إشراف الواعظة/ أمينة ثابت السفرى، وذلك الساعة 10.30 صباحًا يوم الاثنين من كل أسبوع.

4.مقرأة مسجد آل شكري، التجمع الأول، القاهرة، تحت إشراف الواعظة/ نرفان محمود عبد الله، وذلك الساعة 10 صباحًا يوم الخميس من كل أسبوع.

5.مقرأة مسجد الباز، القاهرة، تحت إشراف الواعظة/ أماني علي محمد مرشدي، وذلك عقب صلاة العصر يوم الأربعاء من كل أسبوع.

6.مقرأة مسجد الرحمة، التجمع الأول، تحت إشراف الواعظة/ هالة محمد معوض، وذلك عقب صلاة المغرب يوم الأربعاء من كل أسبوع.

7.مقرأة مسجد الكريم، القاهرة، تحت إشراف الواعظة/ منى عثمان عبد الرحمن، وذلك الساعة 10 صباحًا يوم السبت من كل أسبوع.

8.مقرأة مسجد القدس، القاهرة الجديدة، تحت إشراف الواعظة/ إيمان محمد صبحى، وذلك الساعة 10 صباحًا يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

9.مقرأة مسجد السيدة نفيسة ، بالقاهرة، تحت إشراف الواعظة/ ميرفت عزت، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الأحد من كل أسبوع.

10. مقرأة مسجد نادي الصيد، الجيزة، تحت إشراف الواعظة/ كاميليا محمد كامل إسماعيل، وذلك الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء من كل أسبوع.