أخبار × 24 ساعة.. البنك المركزى يرفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
البنك المركزى يقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض
التموين: توريد مليونى و270 ألف طن قمح حتى الآن
وزير التموين: لا يتم تقديم أى مستند لإثبات ملكية الهاتف المحمول على البطاقات
ياسمين فؤاد: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 نموذج للجمهورية الجديدة
الزراعة: القمح الهندي جودته عالية ونستهلك 20 مليون طنا سنويا
وزارة التضامن تخصص 450 مشروعا بشمال سيناء ضمن برنامج "فرصة"
شاهد عمليات التطوير لأهم المشروعات الجارى تنفيذها بميناء الإسكندرية
تعرف على الرسائل السياسية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
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