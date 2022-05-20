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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. البنك المركزى يرفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

الجمعة، 20 مايو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. البنك المركزى يرفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض البنك المركزى المصرى - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التموين: توريد مليونى و270 ألف طن قمح حتى الآن
‎وزير التموين: لا يتم تقديم أى مستند لإثبات ملكية الهاتف المحمول على البطاقات
ياسمين فؤاد: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 نموذج للجمهورية الجديدة
الزراعة: القمح الهندي جودته عالية ونستهلك 20 مليون طنا سنويا
وزارة التضامن تخصص 450 مشروعا بشمال سيناء ضمن برنامج "فرصة"

 


التربيه والتعليم

التعليم العالى

الزراعه

القمح

التضامن

البنك المركزى

اسعار الفائدة


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