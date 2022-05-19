اليوم السابع
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‎وزير التموين: لا يتم تقديم أى مستند لإثبات ملكية الهاتف المحمول على البطاقات

الخميس، 19 مايو 2022 05:25 م
‎وزير التموين: لا يتم تقديم أى مستند لإثبات ملكية الهاتف المحمول على البطاقات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية
‎كتب مدحت وهبة

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أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه.
 
‎كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الاسرة.
 
 
وكذلك شمل القرار استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.
 
 
وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن التوجية شمل أيضا فتح موقعي (دعم مصر – موقع مصر الرقمية ) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين، وان الخدمة مجانية تمامًا، وأن المطلوب تقديمه من المواطن هو رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم الهاتف المحمول مسجل باسمه.

دعم مصر التموين

موقع دعم مصر تسجيل رقم الهاتف المحمول

تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين

دعم مصر تسجيل رقم التليفون المحمول

رابط دعم مصر تسجيل رقم التليفون

موقع دعم مصر تسجيل رقم التليفون المحمول

دعم مصر تحديث رقم التليفون

تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر

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