اليوم السابع
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التعليم توافق على زيادة مكافأة العاملين بامتحانات الدبلومات الفنية

الخميس، 19 مايو 2022 05:19 م
التعليم توافق على زيادة مكافأة العاملين بامتحانات الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على زيادة معدلات صرف أيام المكافأة الخاصة بالمعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، موضحة أنه بالنسبة لرئيس لجنة السير والمراقب الأول وأعضاء الكنترول ورئيس مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بأربعة أيام بدلا من 3 أيام وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة لرئيس لجنة السير والمراقب الأول وأعضاء الكنترول ورئيس مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة فى المناطق النائية اليوم بخمسة أيام بدلا من 4 أيام وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى زيادة معدلات صرف أيام المكافأة الخاصة بالمراقبين والملاحظين والمعاونين وعضو لجنة الإدارة وأعضاء الأمن وعضو الشئون القانونية ( للمناطق النائية) تحسب أيام العمل الفعلية بواقع النوم بأربعة أيام بدلاً من ثلاثة، وتحسب أدام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم يوم واحد بالنسبة للعمال بلجون السير فحسب ايام العمل الفعلية بواقع اليوم يومين بدلاً من يوم واحد، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم يوم واحد، وبالنسبة لعمال اللجان تقدير الدرجات تحسب أيام تقدير الدرجات بواقع اليوم بيومين بدلاً من يوم واحد بحد أقصـي ثلاثة أيام.
 
 
 

التربية والتعليم

مكافأة امتحانات الدبلومات الفنية

زيادة مكافأة امتحانات الدبلومات الفنية

اخبار مصر

امتحانات 2022


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