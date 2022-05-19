شاهد عمليات التطوير لأهم المشروعات الجارى تنفيذها بميناء الإسكندرية

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل ، تصوير جوي لأهم المشروعات الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية لتحقيق الهدف الاكبر وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وكان وزير النقل تفقد الحوض الجاف والقزق الميكانيكي بميناء الإسكندرية، حيث تتم أعمال صيانة واصلاح القاطرات والوحدات البحرية ثم تفقد عدد من الورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية مثل ورش اصلاح المواتير والمعدات وورش الحدادة والإنتاج وكذا تفقد مشروع تطوير رصيف الخدمات البحريه حيث يهدف المشروع للتطوير الشامل لمنطقة الخدمات البحرية بالميناء لتستوعب القاطرات الجديدة لخدمة الارصفة وتوسعات الميناء الحاليه والمستقبليه، وحيث يشمل التطوير كل وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحريه المتراكية على الرصيف

بعدها تم التوجه الى الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات البحرية حيث تم استعراض خطة تطويرها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري وحيث تشتمل خطة التطوير على تطوير الورش الخاصة بتصنيع وصيانة اجزاء السفن وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتواكب اخر التطورات في مجال تصنيع وصيانة السفن من حيث (ماكينات القطع -ماكينات ثني وتشكيل المعادن -الدرافيل مختلفة الاحجام - معدات اللحام بأنواعها -الاوناش الثابتة والمتحركة بداخل الورش الاحواض الجافة، الاحواض العائمة لاستقبال كافة الوحدات البحرية بكافة الاطوال والحمولات .