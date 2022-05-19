تعرف على الرسائل السياسية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن الاستراتيجية تتضمن عدد من الرسائل السياسية للاستيراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، منها انه تلتزم مصر بدورها فى التصدى للاثار السلبية لتغير المناخ باعتبارها ذات قابلية شديدة للتأثر بهذه الازمة العالمية

تساهم مصر بنسبة 0.61% فقط من إجمالى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية بينما تعتبر من أكثر البلاد عرضة لمخاطر تغير المناخ ومن أهمها ارتفاع منسوب سطح البحر، تهديد الأمن المائى والغذائى بجانب الآثار السلبية على صحة المواطن المصرى وخصوصا المرأة.

وتكمن أولوية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى ضمان جودة حياه المواطن المصرى حيث تنص على التصدى بفاعلية للاثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ.

وأعدت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بناء على التزامات عالمية وتشريعات وطنية

وصدق البرلمان المصرى فى عام 2017 على اتفاق باريس لتعزيز العمل العالمى للتصدى لتغير المناخ ومن هذا المنطلق اعدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 التى تعتبر اول استراتيجية وطنية شاملة قائمة على اطار دستورى وتشريعى مصرى ونهج تشاورى ، الاستراتيجية تأخذ فى الاعتبار اهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والخطط القطاعية وخلاصة تحليل نقاط قوة وضعف وفرص وتهديدات مشهد ادارة تغير المناخ فى مصر.