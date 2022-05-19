الإسكان: إنهاء 90% من الواجهات الزجاجية بحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

أيمن رمضان

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن 90% من الواجهات الزجاجية بحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد انتهت، مشيراً إلى أن هناك 10 آلاف عامل ومهندس مصري يعملون في مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية.

وأضاف "عباس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من تنفيذ المنطقة وسيكون تم الانتهاء من الجزء الأكبر بها بفضل سواعد المصريين الذين كانوا يعملون فى أكثر من وردية على مدى الساعة، وتابع: "الانتهاء من أغلب واجهات الأبراج في حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية".

ولفت "عباس"، إلى أن العمل يسير على قدم وثاق في باقى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن شركات المقاولات الأجنبية التي تعمل في العاصمة نقلت خبرتها إلى الشركات المصرية المصرية التي تعمل معها مثل ما حدث في حى المال والاعمال مع الشركة الصينية.