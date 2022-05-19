اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 11:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الإسكان: إنهاء 90% من الواجهات الزجاجية بحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الخميس، 19 مايو 2022 08:19 م
الإسكان: إنهاء 90% من الواجهات الزجاجية بحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة
أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن 90% من الواجهات الزجاجية بحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد انتهت، مشيراً إلى أن هناك 10 آلاف عامل ومهندس مصري يعملون في مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية.
 
وأضاف "عباس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من تنفيذ المنطقة وسيكون تم الانتهاء من الجزء الأكبر بها بفضل سواعد المصريين الذين كانوا يعملون فى أكثر من وردية على مدى الساعة، وتابع: "الانتهاء من أغلب واجهات الأبراج في حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية".
 
ولفت "عباس"، إلى أن العمل يسير على قدم وثاق في باقى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن شركات المقاولات الأجنبية التي تعمل في العاصمة نقلت خبرتها إلى الشركات المصرية المصرية التي تعمل معها مثل ما حدث في حى المال والاعمال مع الشركة الصينية.

العاصمة الإدارية الجديدة

اخبار مصر

30 يونيو

حى المال والمال

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان: إنهاء الهياكل الرئيسية للأبراج بالمنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية

الخميس، 19 مايو 2022 07:09 م

وزير الشباب والرياضة يعقد اول اجتماع رسمى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 18 مايو 2022 08:01 م

وزير الخارجية يجتمع بمساعديه فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 18 مايو 2022 06:22 م

رئيس الوزراء من العاصمة الإدارية: ترجمة خطط مواجهة الأزمة العالمية لبرامج عمل بتوقيتات محددة.. توريد أكثر من 2 مليون طن قمح حتى الآن.. ويكلف هيئة التنمية الصناعية باختصار الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:12 م

مدبولى يوجه الوزراء بتكثيف التواجد فى مقرات الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 18 مايو 2022 12:23 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة