اليوم السابع
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الزراعة: القمح الهندي جودته عالية ونستهلك 20 مليون طنا سنويا

الخميس، 19 مايو 2022 08:20 م
الزراعة: القمح الهندي جودته عالية ونستهلك 20 مليون طنا سنويا القمح
أيمن رمضان

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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن مصر تستورد القمح من 22 منشأ حول العالم ضمنهم الهند وروسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن جودة القمح في الهند ترتفع عن أي مكان آخر تستورد منه مصر القمح.
 
وأضاف "العطار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن مصر تستهلك 20 مليون طن قمح سنوياً بينما الرقعة الزراعية بالبلاد تنتج من 8 لـ9 ملايين طن قمح سنوياً ومتوقع هذا العام أن نصل لـ10 ملايين طن، وتابع: "وهو ما يبين أننا نستورد 50% من احتياجاتنا من القمح".
 
وأكد "العطار"، أن مصر تعمل على رفع جودة محصول القمح وزيادة إنتاجيته مع التوسع في الرقعة المنزرعة منه، لافتاً إلى أن حجم إنتاج القمح هذا العام قد يصل إلى 10 ملايين طن.

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