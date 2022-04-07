أخبار × 24 ساعة.. فتح باب الترشح بالانتخابات العمالية 8 مايو فى 14 نقابة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
القوى العاملة تُعلن رسميا فتح باب الترشح بالانتخابات العمالية 8 مايو فى 14 نقابة
حماية المستهلك يتحفظ على كميات من شيكولاتة كندر "البيضة" بسبب السالمونيلا
المفتي: الرق انتهى بلا رجعة.. والإسلام دعا إلى الحرية
مصدر أمني: خلو الشيكولاتة من مخدر الحشيش بعد تحليلها
التعليم تصدر كتابا دوريا بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى
مصطفى مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسي بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقارى
الرعاية الصحية تطلق مبادرة (رمضانك صحة) للمتابعة المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة
تسكين 696 أسرة من مصر القديمة بشقق مفروشة بكمبوند الخيالة
10 قرارات جديدة وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم
الحكومة توافق على قرار تشكيل واختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق
شركة الريف المصرى تفتح باب تقنين وضع اليد بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان
الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس
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