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أخبار × 24 ساعة.. فتح باب الترشح بالانتخابات العمالية 8 مايو فى 14 نقابة

الخميس، 07 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. فتح باب الترشح بالانتخابات العمالية 8 مايو فى 14 نقابة وزارة القوى العاملة - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
التعليم تقرر تعديل جدول الامتحان التدريبى لأولى وثانية ثانوى مراعاة لأعياد الأقباط
 
القوى العاملة تُعلن رسميا فتح باب الترشح بالانتخابات العمالية 8 مايو فى 14 نقابة
 
حماية المستهلك يتحفظ على كميات من شيكولاتة كندر "البيضة" بسبب السالمونيلا
 
المفتي: الرق انتهى بلا رجعة.. والإسلام دعا إلى الحرية
 
مصدر أمني: خلو الشيكولاتة من مخدر الحشيش بعد تحليلها
 
التعليم تصدر كتابا دوريا بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى
 
مصطفى مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسي بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقارى
 
الرعاية الصحية تطلق مبادرة (رمضانك صحة) للمتابعة المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة
 
تسكين 696 أسرة من مصر القديمة بشقق مفروشة بكمبوند الخيالة
 
10 قرارات جديدة وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم
 
الحكومة توافق على قرار تشكيل واختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق
 

 


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