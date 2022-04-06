تسكين 696 أسرة من مصر القديمة بشقق مفروشة بكمبوند الخيالة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال اخلاء وتسكين مناطق الجيارة وحوش الغجر، والسكر والليمون الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة، أسفرت عن إخلاء 229 عقارا بإجمالي 696 أسرة مستحقة، وتم تسليم الأسر وحدات سكنية مفروشة بمشروع أرض الخيالة القريب من المنطقة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن ذلك تمهيدا لأعمال تطوير المنطقة ورفع كفاءتها واعادة تخطيطها بما يتناسب مع الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة الهامة الملاصقة لسور مجرى العيون وجامع عمرو بن العاص و مجمع الأديان ضمن نطاق مشروع حدائق الفسطاط احياءا للقاهرة التاريخية .

الجدير بالذكر انه يتم حاليا تسكين اهالي مناطق سور مجرى العيون بمشروع الخيالة وهو احد المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية كسكن بديل للمناطق غير الامنة والذي بدأ في إستقبال السكان بعد فرش الوحدات بالكامل وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها السكان من خلال سكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات ومن خلال توفير 42 عمارة سكنية ومدرسة ونقطة شرطة ومركز اسعاف وبريد وحديقة عامة وتنفيذ طرق بمسطح 60 الف متر وشبكات مياه وصرف بطول 3500 متر ولاند سكيب .