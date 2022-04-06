اليوم السابع
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التموين: غداً آخر مهلة لتقديم مفردات مرتب أصحاب البطاقات متلقى "رسائل البون"

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:09 ص
التموين: غداً آخر مهلة لتقديم مفردات مرتب أصحاب البطاقات متلقى "رسائل البون" بطاقه تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر مكاتب التموين فى استقبال  برنت مفردات المرتب لأصحاب البطاقات التموينية حتى غد الخميس 7 أبريل الجارىً، لمن ظهر له رسالة من خلال بون الصرف تفيد بضرورة تقديم برنت بمفرادات المرتب إلى مكاتب التموين ومن استلم الرسالة المطلوبة عليه بتقديم بيان بالدخل الشامل له ولزوجته تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، مع عدم المساس للاسر الاولى بالرعاية والمستحقة للدعم حيث يتم توفير السلع والخبز المدعم لهم.
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى. 

التموين

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