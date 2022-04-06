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التعليم تقرر تعديل جدول الامتحان التدريبى لأولى وثانية ثانوى مراعاة لأعياد الأقباط

الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:41 م
التعليم تقرر تعديل جدول الامتحان التدريبى لأولى وثانية ثانوى مراعاة لأعياد الأقباط امتحانات أولى ثانوى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل مواعيد الامتحان التدريبى لأولى وثانية ثانوي مراعاة لأعياد الأقباط، حيث تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2022/4/18.
 
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب، على أن تكون مواعيد التدريب طبقًا للجدول المرفق مع مراعاة الآتي:
 
- عقد التدريب داخل المدرسة وإتاحته طوال اليوم الدراسي. 
- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي. 
- تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم. 
- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة  للطلاب. 
- يجرى وضع الأسئلة فيما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.
- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية. 
- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات. 
- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية. 
- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).
 
جدول الامتحانات التدريبية لأولى وثانية ثانوى
جدول الامتحانات التدريبية لأولى وثانية ثانوى

 


التعليم

اولى ثانوى

الامتحان التدريبى لأولى ثانوى

الامتحانات الإلكترونية

امتحانات أولى ثانوى

الامتحان التدريبى

امتحان ثانية ثانوى

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