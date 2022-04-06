اليوم السابع
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الحكومة تنفى رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:23 ص
الحكومة تنفى رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان مدارس - ارشيفية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان.
 
وأكدت الوزارة، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، ويتم تسجيل كل من الحضور والغياب إلزامياً وليس اختيارياً مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُشيرةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.
 
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رفع الغياب

الحكومة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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