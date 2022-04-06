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حماية المستهلك يتحفظ على كميات من شيكولاتة كندر "البيضة" بسبب السالمونيلا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:19 م
حماية المستهلك يتحفظ على كميات من شيكولاتة كندر "البيضة" بسبب السالمونيلا جهاز حماية المستهلك - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شيكولاته كندر بسبب ما تم تداوله على وسائل الاعلام العالمية بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا فى اوروبا تصل إلى 63 حاله تسمم فى بريطانيا ، قامت الادارات المعنية بضبط ورقابة الاسواق بشن حملات كإجراء وقائى لجمع عينات من الشكولاتة المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.
 
وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم، إنه بالرغم من عدم وجود أى دلائل او بلاغات على أن مصر استوردت أى تشغيلة انتاج من التشغيلات المشكوك فى تسببها فى الإصابة بمرض السالمونيلا الا أن هذا الاجراء يهدف الى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من اى مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين
وأكد أيمن حسام الدين أن تشغيلات الانتاج المشكوك فيها تم انتاجها فى بلجيكا وتم بيعها فى بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر الا أنه لا يمكن التهاون فى التأكد من ان أى منتج بالأسواق المصرية لا يسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين.
 
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيتم الاعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزية لوزارة الصحة تطبيقا لمبدأ الشفافية.

السالمونيلا

شيكولاته كيندر

شيكولاته البيضة

كيندر

حماية المستهلك

اليوم السابع بلس

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