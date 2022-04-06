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التعليم تصدر كتابا دوريا بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:21 م
التعليم تصدر كتابا دوريا بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.
 
وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.
 
وبالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، أكد الكتاب الدوري استمرار المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة، والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة.

التربية والتعليم

مواعيد الفصل الدراسي الثاني

للخريطة الزمنية للعام الدراسي

اخبار مصر

امتحانات نهاية العام

اليوم السابع بلس

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