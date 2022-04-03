الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. المفتى: زكاة الفطر 15 جنيها كحد أدنى ويجوز إخراجها من أول يوم برمضان الأحد، 03 أبريل 2022 12:00 ص زكاة الافطار إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: تلاميذ رابعة ابتدائى يبدأون امتحان شهرى فبراير ومارس فى العربى والدين التعليم: تنظيم أداء امتحان الصف الرابع الابتدائى حسب الفترات الدراسية اليومية شاهد الرسم التوضيحى لتحويلات الطريق الدائرى اتجاه المريوطية بسبب التوسعة وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بالتصدى لاحتكار السلع أو رفع الأسعار محافظ القاهرة يمد العمل بنفق الأزهر من 6 صباحا حتى الثانية بعد منتصف الليل الأوقاف تعلن ضم 103 مساجد جديدة لمشروع الأذان الموحد الصيام يزيد إفراز مادة الإندروفين المسببة للسعادة.. اعرف التفاصيل مفتي الجمهورية:زكاة الفطر 15 جنيهًا كحد أدنى ويجوز إخراجها من أول يوم برمضان هلال رمضان يزين سماء مصر بعد غروب الشمس ويشاهد بالعين المجردة الأوقاف تستقبل الجمعة الأولى من رمضان بافتتاح 53 مسجدا بالمحافظات.. صور هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر تضرب ديالى فى العراق دعاء الإفطار .. "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت" قلها مع أذان المغرب المفتى: مريض السكر مطالب باستشارة الطبيب لبيان مدى خطورة الصيام على صحته المفتى: لا مانع شرعا من تعجيل زكاة الفطر بداية من أول رمضان تعليم القاهرة: استمرار القبول برياض الأطفال لغات حتى 29/6/2022 "تعليم القاهرة" تعلن ظهور نتيجة رياض الأطفال المرحلة الرابعة لغات كسر ماسورة مياه بشارع عبدالمنعم رياض بالدقى وانقطاع الخدمة ببعض المناطق.. صور طقس ثانى أيام رمضان.. حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا "فيديو" اخبار مصر اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اخر الاخبار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. التموين: بدء توريد القمح.. ونستهدف استلام 6 ملايين طن السبت، 02 أبريل 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تمد فترة التقديم للمدارس اليابانية حتى 9 أبريل الجمعة، 01 أبريل 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. السماح لـ180 جنسية الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيًا الخميس، 31 مارس 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: مد العمل بالمنافذ لبيع السلع لما بعد رمضان الأربعاء، 30 مارس 2022 12:08 ص أخبار 24 ساعة.. رفع مكافأة العاملين بلجان الإدارة وكنترولات الشهادة الإعدادية الثلاثاء، 29 مارس 2022 12:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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