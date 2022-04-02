محافظ القاهرة يمد العمل بنفق الأزهر من 6 صباحا حتى الثانية بعد منتصف الليل

ويستمر العمل بالنفقين خلال شهر رمضان دون توقف على مدار 24 ساعة، حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الأجازات الأسبوعية .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيضات تصل إلى 30% بالمنافذ والمعارض التى أقامتها المحافظة بكافة أحياء العاصمة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة والقطاع الخاص ومديرية التموين، لافتا إلى أن هناك أرصدة كافية بالمخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان خاصة الدقيق والسكر والزيت والمكرونة والأرز والبوتاجاز .

وأكد محافظ القاهرة، أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق وتوافر السلع لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام الشهر الكريم ، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بالمرور الميدانى على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر التى تم إقامتها لبيع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين فى شهر رمضان للتأكد من توافر الكميات والأسعار المناسبة ووجود عروض وتخفيضات حقيقية عن مثيلاتها فى الأسواق .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى بالتنسيق بين مباحث التموين والطب البيطرى ومديرية الصحة وضمان عدم تخزين أى سلع أو احتكارها ومواجهة أى ظواهر سلبية والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة لعدم استغلال المواطنين .

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين فى إقامة موائد الرحمن للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجاً سواء أفراد أو جمعيات أهلية أو مؤسسات المجتمع المدنى .