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تعليم القاهرة: استمرار القبول برياض الأطفال لغات حتى 29/6/2022

السبت، 02 أبريل 2022 07:29 م
تعليم القاهرة: استمرار القبول برياض الأطفال لغات حتى 29/6/2022 رياض الأطفال
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن استمرار القبول برياض الأطفال لغات حتي 29/6/2022، حيث أهابت المديرية بأولياء الأمور والجمهور عدم تصديق الشائعات أو اتباع صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر الأكاذيب وتثير البلبلة.
 
وأكدت مديرية تعليم القاهرة أنه سيتم إعلان نتائج مراحل تنسيق رياض الأطفال لغات في موعدها وتعلن علي موقع المديرية، مؤكدة أن النتائج سوف تظهر في موعدها وفق كل مرحلة علي موقع المديرية .
 
ونشرت المديرية تكذيب لما نشر علي بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، بأولياء الأمور عدم تصديق الشائعات أو اتباع مواقع وصفحات لا تمت للمديرية بصلة وتنشر أخبار مغلوطة هدفها نشر الفوضي والبلبلة . 
 
 

تعليم القاهرة

رياض الأطفال

نتيجة رياض الأطفال

مراحل رياض الأطفال موعد نتيجة رياض الأطفال

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