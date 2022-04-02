المفتى: لا مانع شرعا من تعجيل زكاة الفطر بداية من أول رمضان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إنه لا مانع شرعا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج «مكارم الأخلاق فى بيت النبوة» تقديم الإعلامى حمدى رزق، والمذاع على قناة صدى البلد، أن فى زكاة الفطر يُخرج الإنسان عن نفسه وزوجته وإن كان لها مال وأولاده ووالديه الفقيرين، والبنت التى لم يدخل بها زوجها، فإن كان ولده غنيًّا لم يجب عليه أن يخرج عنه.

ولفت مفتى الجمهورية النظر إلى استحباب الزيادة لمن أراد على مبلغ زكاة الفطر أن كان يراه زهيدا، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى.