كسر ماسورة مياه بشارع عبدالمنعم رياض بالدقى وانقطاع الخدمة ببعض المناطق.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهد شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى، انفجار ماسورة مياه، وعلى الفور تواجد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتم الدفع بـ 6 شفاطات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وفرق الصيانة والإصلاح، كما تم قطع المياه بشكل مؤقت لتخفيف ضغط المياه ولإمكانية الإصلاح، كما تم التنسيق مع إدارة صيانة الطرق لإعادة الشيء لأصله بعد تمام الإصلاح.

وتجرى الآن أعمال الحفر للكشف عن مكان كسر الماسورة، لبدء الإصلاح، وشفط المياه الناتجة عن الكسر، كذلك الدفع بفرق المرور للتنسيق وتيسير حركة المرور.