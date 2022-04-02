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"تعليم القاهرة" تعلن ظهور نتيجة رياض الأطفال المرحلة الرابعة لغات

السبت، 02 أبريل 2022 09:00 م
"تعليم القاهرة" تعلن ظهور نتيجة رياض الأطفال المرحلة الرابعة لغات رياض الأطفال
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة المرحلة الرابعة رياض الأطفال لغات، وذلك على علي موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ولمعرفة النتيجة عليك الضغط على اللينك التالى..
https://www.cairomoe.net/
 
وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت عن استمرار القبول برياض الأطفال لغات حتي 29/6/2022، حيث أهابت المديرية بأولياء الأمور والجمهور عدم تصديق الشائعات أو اتباع صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر الأكاذيب وتثير البلبلة.
 
وأكدت مديرية تعليم القاهرة أنه سيتم إعلان نتائج مراحل تنسيق رياض الأطفال لغات في موعدها وتعلن علي موقع المديرية، مؤكدة أن النتائج سوف تظهر في موعدها وفق كل مرحلة علي موقع المديرية .
 
 
 

 


تعليم القاهرة

رياض الأطفال

نتيجة رياض الأطفال

مراحل رياض الأطفال

موعد نتيجة رياض الأطفال

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