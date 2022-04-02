المفتى: مريض السكر مطالب باستشارة الطبيب لبيان مدى خطورة الصيام على صحته

رامى محيى الدين

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه يجب على مريض السكر وغيره أن يستجيب للطبيب إن رأى ضرورة إفطاره وخطورة الصوم عليه.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «مكارم الأخلاق في بيت النبوة» تقديم الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مرض السكَّر كما يقول أهل الاختصاص في الطب على درجات.

وتابع مفتي الجمهورية أن هناك من أنواع مرض السكر النوع غير المؤثر، وهذا لا يضره الصوم، وعليه يجب الصيام، بل هناك مَن يقول من الأطباء إن الصوم مفيد له، وهناك نوع من مرض السكَّر ليس بالخطير جدًّا، وله الخيار في الفطر أو الصوم، وعليه اتِّباع الأفضل له وَفق تعليمات الطبيب.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن النوع الثالث لمرض السكر شديد الخطورة جاز له أن يفطر، بل يجب عليه أن يفطر إذا خشي على نفسه من الهلاك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

واختتم المفتي حديثه بالتأكيد على أنه يجب على المريض في كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة لمرض السكر وغيره من الأمراض أن يستجيب للطبيب إن رأى ضرورة إفطاره وخطورة الصوم عليه.