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التعليم: تنظيم أداء امتحان الصف الرابع الابتدائى حسب الفترات الدراسية اليومية

السبت، 02 أبريل 2022 10:00 ص
التعليم: تنظيم أداء امتحان الصف الرابع الابتدائى حسب الفترات الدراسية اليومية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تنظيم حضور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان شهرى فبراير ومارس الذى انطلق اليوم السبت وفق الفترات الدراسية اليومية خاصة فى المدارس التى تطبق أكثر من فترة دراسية يومية، موضحة أن الامتحان متاح للطلاب خلال اليوم الدراسى حسب موعد حضورهم الذى تنظمه المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات، مشددة على أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى دون شكاوى أو مشكلات ويتم متابعتها من قبل الوزارة والمديريات التعليمية وتعقد تحت الإشراف المباشر من قبل الإدارات التعليمية.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية.
 
وأوضحت الوزارة أن الامتحان بدأت اليوم السبت 2 أبريل الجارى حيث يؤدى التلاميذ السبت 2 أبريل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 4 أبريل فى الدراسات الاجتماعية وict، و5 ابريل فى اللغة الإنجليزية، ويوم 6 أبريل فى الرياضيات.
 
وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.
 

التربية والتعليم

امتحان شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى

موعد امتحانات شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى

جدول امتحانات الرابع الابتدائي

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