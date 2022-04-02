وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بالتصدى لاحتكار السلع أو رفع الأسعار

كتب ــ على عبد الرحمن

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان المعظم للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية فى الأسواق للمواطنين وجهود ضبط الأسعار، حيث شدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة للمحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام الشهر الكريم ، والمرور الميدانى على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر التى تم إقامتها لبيع السلع الغذائية والتوسع فى معارض " أهلاً رمضان" فى المدن والمراكز بما يسهم فى توفير السلع الأساسية للمواطنين فى شهر رمضان بالكميات والأسعار المناسبة ووجود عروض وتخفيضات حقيقية عن مثيلاتها فى الأسواق .

ووجه شعراوى، بحسب بيان للوزارة اليوم، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتقديم كل الدعم والتيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين فى إقامة موائد الرحمن للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجاً ، مشيدًا بالدور المجتمعى لبعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى القرى والمدن بالمحافظات والتى تقوم بمساعدة المواطنين والتخفيف عنهم خلال شهر رمضان ومساندة جهود الحكومة فى تقديم كل الدعم للأسر الأكثر احتياجاً وتوزيع المساعدات وكراتين رمضان عليهم .

وطالب شعراوى، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى بالتنسيق بين مباحث التموين والطب البيطرى ومديرية الصحة وضمان عدم تخزين أى سلع أو احتكارها ومواجهة أى ظواهر سلبية والتأكد من الالتزام بالتسعيرة وضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، كما وجه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة على المدن والقرى لضمان توافر السلع وتحقيق الانضباط فى الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى الخاصة بتوافر السلع فى الأسواق .

كما تابع شعراوى مع المحافظين خلال اتصالاته الهاتفية المخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان خاصة الدقيق والسكر والزيت والمكرونة والأرز، ووجه جميع العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء والتفانى فى العمل لخدمة المواطنين خلال شهر رمضان المعظم والتواجد بصورة مستمرة مع المواطن لحل أى مشكلات تواجهه.

وطالب وزير التنمية المحلية، من المحافظين بتشجيع جميع المبادرات الشبابية والمجتمعية التى تعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعى بالمحافظات، لافتا إلى أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح المبادرات الشبابية التى تعمل فى مجال توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة للتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودى الدخل ، حيث أطلقت الوزارة الأسبوع الماضى مبادرة " سند الخير " والتى تتضمن 100 سيارة نصف نقل محملة بحوالى 37 سلعة فى 15 محافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمناسبة الشهر الكريم .

وفى السياق ذاته، وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات بتلقى أى شكاوى أو مقترحات من المواطنين للسيطرة عَلِى اى زيادات غير مبررة فى أسعار السلع، موجها مسئولى مبادرة "صوتك مسموع" لتلقى الشكاوى من خلال صفحتها على الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" الذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "Info@mld.gov.eg".