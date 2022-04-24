حصاد الوزارات.. التعليم تعلن طرق تقييم تلاميذ الصفوف الأولى لأبنائنا بالخارج

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.
التعليم تعلن طرق تقييم تلاميذ الصفوف الأولى لأبناء المصريين فى الخارج
وزيرة التضامن تعلن تنفيذ 14 ألف مشروع وإتاحة قروض للسيدات فى 2021
الصحة: توزيع فرق الانتشار السريع بالمحافظات لإغاثة المواطنين خلال الاحتفالات
الصحة تلغى إجازات طوارئ المستشفيات و1212 سيارة إسعاف لتأمين الاحتفالات
وزارة التضامن: انتظام صرف معاشات مايو
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التضامن تستثنى 500 ألف مواطن من ذوى الإعاقات من استخراج النموذج الطبى المميكن
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