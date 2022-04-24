اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم تعلن طرق تقييم تلاميذ الصفوف الأولى لأبنائنا بالخارج

الأحد، 24 أبريل 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تعلن طرق تقييم تلاميذ الصفوف الأولى لأبنائنا بالخارج وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات. 

التعليم تعلن طرق تقييم تلاميذ الصفوف الأولى لأبناء المصريين فى الخارج

وزيرة التضامن تعلن تنفيذ 14 ألف مشروع وإتاحة قروض للسيدات فى 2021
 
الصحة: توزيع فرق الانتشار السريع بالمحافظات لإغاثة المواطنين خلال الاحتفالات
 
الصحة تلغى إجازات طوارئ المستشفيات و1212 سيارة إسعاف لتأمين الاحتفالات
 
وزارة التضامن: انتظام صرف معاشات مايو
 
التموين: حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر والحبس عقوبة المخالفين
 

 


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

المصريين بالخارج

وزيره التضامن

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