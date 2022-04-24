التعليم تقرر الإبقاء على التشعيب في الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأجيل إلغاء التشعيب فى الثانوية العامة لحين تطوير المناهج الدراسية، موضحة أن التشعيب إلى علمى علوم ورياضية فى الشعبة العلمية مستمر، ما يعنى أن جميع طلاب المرحلة الثانوية بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، لن يطبق عليهم قرار إلغاء التشعيب ويستمر اختيار الطالب لشعبة علمى علوم أو رياضة حسب ميولة.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين يلتحقون بالصف الثالث الثانوى العام المقبل، لن يطبق عليهم أى قرار لإلغاء التشعيب، لأن تطبيق القرار مرتبط بتطوير مناهج المرحلة الثانوية، موضحة أن إلغاء التشعيب يتطلب تحديث المناهج ليكون عدد المواد العلمية نفس عدد المواد الأدبية، إضافة إلى دمج مواد الشعبة العلمية وتقليل محتوى مواد وبالتالي مع إلغاء التشعيب ستكون مناهج الثانوية العامة متطورة ومختلفة بشكل كامل عن الموجودة حاليا.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد استمرار التشعيب لعلمي علوم وعلمي لرياضة بالثانوية العامة لمدة عامين، لحين وصول تطوير المناهج إلى الثانوية العامة خلال عام أو اثنين من الآن.