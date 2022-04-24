الصحة: توزيع فرق الانتشار السريع بالمحافظات لإغاثة المواطنين خلال الاحتفالات

كتب ــ وليد عبد السلام

أكد الدكتور حلمي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، توزيع فرق الانتشار السريع بالمحافظات من خلال الرعاية الحرجة والعاجلة، وتحديد مستشفيات الإخلاء الطبي، ورفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الجمهورية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية تزامنا مع احتفالات المصريين بعيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد تحرير سيناء.

وأضاف الدكتور حلمي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أنه تم تأمين وتدعيم الأدوية، والتجهيزات، والمستلزمات الطبية، والتأكد من توفر أكياس الدم ومشتقاتة بجميع أنواع الفصائل، موضحا أنه يتم انعقاد غرف أزمات موازية بكل المديريات للمتابعة، وإرسال تقارير دورية كل ساعة بأعداد المصابين بالمستشفيات، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوي بالإدارة العامة للتموين الطبي، لافتا إلى أرقام الطوارئ التي يمكن الاتصال بها عند الضرورة والتي تشمل 137 ، ورقم غرفة العمليات 16474، ورقم هيئة 123 لسرعة طلب النجدة.

ومن جانبه، أضاف الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن خطة التأمين تتضمن الدفع بعدد 1212 سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية مجهزين بكافة الأجهزة الطبية والمستلزمات للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، بالإضافة إلى الدفع بعدد 22 لنش إسعافي لتأمين المجرى الملاحي لنهر النيل.

وتابع «جاد» إن الخطة تضمنت تكثيف انتشار سيارات الإسعاف بمحيط الكاتدرائيات والكنائس الكبرى لتأمين رواد قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بأكثر من 344 سيارة إسعاف، إلى جانب تكثيف انتشار سيارات الإسعاف بمحيط أكثر من 234 حديقة ومتنزه وشاطئ بكافة أرجاء الجمهورية مع تفعيل خطة الانتشار الحر لسيارات الإسعاف بمحيط كافة الكنائس، إلى جانب التأكد من توافر مخزون كافي من المستلزمات الطبية والإسعافية.