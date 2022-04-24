وزارة التضامن: انتظام صرف معاشات مايو

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعىُ، صرف معاشات مايو من فروع بنك ناصر، حيث أشارت الوزارة إلى انتظام الصرف اليوم الأحد، وذلك في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ انه في اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات و المعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولي اهتماما كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2مليون عميل بإجمالي مبلغ 3 مليار جنيه تقريبا .