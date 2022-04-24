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التعليم تعلن تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين

الأحد، 24 أبريل 2022 04:30 م
التعليم تعلن تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعديل جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "المكفوفين" الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروفهم.

ووفقًا للجدول "المعدل" فإن الامتحانات سوف تبدأ يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022.

 

تعديل جدول الثانوية العامة للمكفوفين
تعديل جدول الثانوية العامة للمكفوفين

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت تأجيل إلغاء التشعيب فى الثانوية العامة لحين تطوير المناهج الدراسية، موضحة أن التشعيب إلى علمى علوم ورياضية فى الشعبة العلمية مستمر، ما يعنى أن جميع طلاب المرحلة الثانوية بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، لن يطبق عليهم قرار إلغاء التشعيب ويستمر اختيار الطالب لشعبة علمى علوم أو رياضة حسب ميولة.

 

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين يلتحقون بالصف الثالث الثانوى العام المقبل، لن يطبق عليهم أى قرار لإلغاء التشعيب، لأن تطبيق القرار مرتبط بتطوير مناهج المرحلة الثانوية، موضحة أن إلغاء التشعيب يتطلب تحديث المناهج ليكون عدد المواد العلمية نفس عدد المواد الأدبية، إضافة إلى دمج مواد الشعبة العلمية وتقليل محتوى مواد وبالتالي مع إلغاء التشعيب ستكون مناهج الثانوية العامة متطورة ومختلفة بشكل كامل عن الموجودة حاليا.

  

 


التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية للطلاب المكفوفين

اخبار مصر

امتحانات الثانوية العامة مكفوفين

اليوم السابع بلس

الثانوية العامة مكفوفين

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