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التعليم تعلن طرق تقييم تلاميذ الصفوف الأولى لأبناء المصريين فى الخارج

الأحد، 24 أبريل 2022 04:00 م
التعليم تعلن طرق تقييم تلاميذ الصفوف الأولى لأبناء المصريين فى الخارج وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن طلاب الصفوف الأولى يؤدون ملف التقييم، على أن يتم تحميل ملف التقييم للطالب باللغة التى يؤدى بها الامتحان من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا فى الخارج بوزارة التربية والتعليم، كما يتم طباعة الملف ويقوم الطالب بأداء الأنشطة الموجودة، ورفع الملف بعد الانتهاء منه على المنصة الالكترونية لأبنائنا فى الخارج. 

 

وتابعت وزارة التربية تمام: يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله اعتبارا من اليوم الأحد 24 أبريل ولمدة أسبوعين، ولا يتم إرسال أية ملفات تقييم ورقية ويتم التعامل من خلال المنصة الإلكترونية فقط، ويتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.

 
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التربية والتعليم

تقييم الصفوف الأولى

تقييم تلاميذ أبناؤنا فى الخارج

تقييم الصفوف الأولى فى الخارج

اخبار مصر

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