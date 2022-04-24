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التضامن تستثنى 500 ألف مواطن من ذوى الإعاقات من استخراج النموذج الطبى المميكن

الأحد، 24 أبريل 2022 11:48 ص
التضامن تستثنى 500 ألف مواطن من ذوى الإعاقات من استخراج النموذج الطبى المميكن نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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عقدت اللجنة الدائمة لوزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان اجتماعها الثاني لبحث المعوقات التي تواجه سير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة بموجب القرار رقم 82 لسنة 2022
 
وأسفر الاجتماع عن صدور المنشور الوزاري رقم (6) من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية، وتم تعميمه على مديريات التضامن الاجتماعي للعمل به، كما تم تحديد أن ما يقرب من 500 ألف مواطن من ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة سيتم استثناءهم من النموذج الطبي المميكن  لأنهم يتبعون المرحلة الأولى في استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
 
ومن جانبها، ستقوم وزارة الصحة  بزيادة أعداد اللجان الطبية إلى(307) لجنة حيث تم تسجيل ما يقرب من 300 ألف حالة على منظومة الصحة من وقت اختتمته اللجنة الاول، مقسمة إلى 150 ألف حالة تم حجز موعد لها، وتم بالفعل الكشف على ما يقرب من 60 ألف حالة، منهم 22 ألفا تقاريرهم الطبية اعتمدت اعتمادا نهائيًا ، و128 ألف جار إرسال رسالة نصية لهم لتحديد موعد الكشف.
 
وتم تشكيل لجنة مشتركة بين المجالس الطبية وإدارات التأهيل في جميع المحافظات  على مستوى الجمهورية لدراسة الحالات التي يوجد بها تناقض بين التقرير الطبي المميكن والتقييم الوظيفي على أن تكون في كل محافظة لجنة للتظلمات،  وعليه يتم اتخاذ القرار في مثل هذه الحالات، وأيضاً على المستوى المركزي يتم تفعيل مثل هذه اللجنة، على أن تجتمع هذه اللجنة شهرياً في الإعداد المتوسطة، وإذا كانت الأعداد كبيرة مثل حالات الإعاقات الحركية أو البصرية، يمكن أن تعقد اللجنة مرتين بالشهر، بالإضافة إلي تشكيل لجنة فرعية بالمحافظات في حالة التظلم تقوم بالدراسة ثم يتم الرفع إلي اللجنة المركزية، ووضع ضوابط للسيارات المجهزة بالتنسيق مع  مصلحة الجمارك وهيئة المرور.
 
 

التضامن

ذوي الإعاقات الشديدة

بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة ذوى الاعاقة

ذوى الاعاقة

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