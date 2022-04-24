الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدا في المحافظات يوم الجمعة المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 3 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى الآن 1042 مسجدًا ، منها 884 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 158 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط 1. آل حسن بدوي المطيعة – مركز أسيوط

2. البلايزة – ابنوب – كوم أبو شيل

3. الرحمن – عزبة المهركة – عرب مطير الفتح

4. الرحمن جزيرة المعابدة

5. الجنودة – باويط - ديروط

6. علم الدين الرباط منفلوط

مديرية أوقاف سوهاج 7. نور الإسلام – جهينة الغربية مديرية أوقاف المنيا 8. البحري – إبراهيم باشا – منقطين - سمالوط 8. البحري – إبراهيم باشا – منقطين - سمالوط

9. صفية زغلول – عزبة الصعايدة – دير السنقوية – بني مزار مديرية أوقاف البحيرة 10. النور المكي – مدينة دمنهور

11. البهي القبلي – قرية البهي – ايتاي البارود

12. عزبة الأحول – جزاير عيسى - الدلنجات

13. الصفراني – كوم أمبو – أبو المطامير - النوبارية

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: 14. حوض 7 دفشو

مديرية أوقاف قنا 1. عبد الغفور – مركز قوص

مديرية أوقاف البحيرة

2. عزبة رستم القبلية – قرية الروقة – ايتاي البارود

مديرية أوقاف الإسكندرية

3. الأنوار المحمدية – المنتزه