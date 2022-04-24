اليوم السابع
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الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدا في المحافظات يوم الجمعة المقبل

الأحد، 24 أبريل 2022 02:22 م
الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدا في المحافظات يوم الجمعة المقبل أحد المساجد المقرر افتتاحها
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 3 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى الآن 1042 مسجدًا ، منها 884 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 158  مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. آل حسن بدوي المطيعة – مركز أسيوط

2. البلايزة – ابنوب – كوم أبو شيل
3. الرحمن – عزبة المهركة – عرب مطير الفتح 
4. الرحمن جزيرة المعابدة
5. الجنودة – باويط - ديروط
6. علم الدين الرباط منفلوط

مديرية أوقاف سوهاج

7. نور الإسلام – جهينة الغربية 

مديرية أوقاف المنيا

8. البحري – إبراهيم باشا – منقطين - سمالوط
9. صفية زغلول – عزبة الصعايدة – دير السنقوية – بني مزار

مديرية أوقاف البحيرة

10. النور المكي – مدينة دمنهور
11. البهي القبلي – قرية البهي – ايتاي البارود
12. عزبة الأحول – جزاير عيسى - الدلنجات
13. الصفراني – كوم أمبو – أبو المطامير - النوبارية
14. حوض 7 دفشو

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

 


مديرية أوقاف قنا

1. عبد الغفور – مركز قوص

مديرية أوقاف البحيرة 

 

2. عزبة رستم القبلية – قرية الروقة – ايتاي البارود

مديرية أوقاف الإسكندرية

 

3. الأنوار المحمدية – المنتزه

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