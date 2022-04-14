اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 أبريل 2022 05:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. الصحة تكشف 4 طرق للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين برمضان

الخميس، 14 أبريل 2022 04:41 م
حصاد الوزارات.. الصحة تكشف 4 طرق للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين برمضان وزارة الصحة والسكان -أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

الصحة تكشف 4 طرق للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين فى رمضان.. اعرف التفاصيل

وزير التنمية المحلية يصدر حركة المحليات السنوية.. تعيين وترقية 58 قيادة جديدة

وزيرة الهجرة تهنئ طارق الغزاوى لانتخابه رئيسا للهندسة الكهربية بـ"چورچ واشنطن"

 


الصحه

الاوقاف

الصف الرابع الابتدائى

وزير التعليم

القوى العامله

وزير الزراعه

حياه كريمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد الوزارات.. الصحة: لقاحات كورونا تستطيع مواجهة العدوى والإصابة بالمتحور الجديد XE

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:00 م

حصاد الوزارات.. التعليم: امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بعد العيد

الأحد، 10 أبريل 2022 05:05 م

حصاد الوزارات.. الصحة: متوسط الإصابات اليومى بفيروس كورونا 400 حالة و7 وفيات

السبت، 09 أبريل 2022 04:42 م

حصاد الوزارات.. توجيهات رئاسية بالدفع الفورى للمزارعين عند توريد القمح

الخميس، 07 أبريل 2022 05:00 م

حصاد الوزارات.. التعليم عن تزامن امتحان الثانوى العام التدريبى مع أعياد المسيحيين: لا يمكن تفاديه

الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة