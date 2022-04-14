حصاد الوزارات.. الصحة تكشف 4 طرق للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين برمضان

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة تكشف 4 طرق للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين فى رمضان.. اعرف التفاصيل

وزير التنمية المحلية يصدر حركة المحليات السنوية.. تعيين وترقية 58 قيادة جديدة