وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول تطور العمل بـ"جامعة بنها الأهلية"

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها حول الزيارة التفقدية للدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمقر جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، والتي تمت في إطار متابعة انتظام سير الأعمال الإنشائية في الجامعات الأهلية الجديدة، والتعرف على نسب إنجاز المشروع والزيادة في معدلات الأداء.

جاءت هذه الزيارة التفقدية إلى مقر جامعة بنها الأهلية في مدينة العبور بحضور وقيادات الجامعة، وبحضور الدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسي لرئيس جامعة بنها.

وأشار التقرير إلى وجود تطور كبير في معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة حيث جاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، مشيدًا بالإلتزام بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة وبمعدلات غير مسبوقة في جامعة بنها الأهلية.

يشار إلى أن "جامعة بنها الاهلية" تقع على مساحة 37 فدان وتضم عدة مباني منها، "إدارة الجامعة - وعدد (6) مباني أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية (3 طبي، 2 هندسي، و1 علوم إنسانية واجتماعية) - وعدد (2) مبنى للورش - ومبنى المعامل" بالإضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، وتضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريب ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل والمعينات التكنولوجية ومكاتب إدارية.

وتقدم "جامعة بنها الاهلية" في مرحلة التشغيل الأولى برامج دراسية جديدة ومميزة وهي، برامج القطاع الطبي والتي تضم (المعلوماتية الطبية الحيوي ، طب وجراحة الفم، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا المختبرات الطبية ، التصوير الطبي)، القطاع الهندسي ويضم برامج (هندسة البناء، تنسيق حدائق معمارية ، إدارة البناء المستدام والمباني الخضراء، تخطيط المدن والأماكن العامة ، تطوير البرامج والتطبيقات، هندسة الميكاترونكس والأتمتة، الذكاء الإصطناعي وتعلم الآلة ، هندسة نظم الإتصالات، الهندسة الطبية، اللغويات الحاسوبية، الواقع الإفتراضي والمعزز، برنامج هندسة التصنيع /إدارة الإنتاج، الإسكان والتنمية الحضرية، إدارة المشروعات، علم تحليل البيانات)، قطاع العلوم الإنسانية ويضم برامج (تطوير الأعمال، التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد الحسابي، إدارة الأعمال والعلاقات الدولية ، العملات الرقمية).