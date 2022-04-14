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وزير التنمية المحلية يصدر حركة المحليات السنوية.. تعيين وترقية 58 قيادة جديدة

الخميس، 14 أبريل 2022 10:26 ص
وزير التنمية المحلية يصدر حركة المحليات السنوية.. تعيين وترقية 58 قيادة جديدة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات . 
 
وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن الحركة تضمنت تعيين 5 سكرتيرى عموم بمحافظات الإسكندرية والفيوم والدقهلية وأسوان وبورسعيد و6 سكرتير عموم مساعدين بمحافظات الجيزة والإسكندرية وبنى سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر.
 
كما تم تعيين وترقية 58 قيادة جديدة ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2020 ونقل عدد 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات، وبعضهم إلى عمل إدارى بدواوين عموم المحافظات.
 
 

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