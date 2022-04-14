الأوقاف توزع 100 ألف شنطة غذائية فى 4 محافظات.. صور

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 100 ألف شنطة غذائية ثانية على المستحقين من خلال المديريات الإقليمية وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور المحافظين أو نوابهم، أو رؤساء المدن والأحياء، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (200) ألف شنطة غذائية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف انطلقت بشائر الخير لتوزيع نصف مليون شنطة غذائية، وبالتنسيق مع كل من وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي، والمحافظين، بواقع ألفي طن (ألف طن سكر + ألف طن أرز) خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ/2022م.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه تم توزيع المائة ألف شنطة غذائية الثانية على النحو التالي:

1.البحيرة 35 طنا

2.قنا 31 طنا

3.الدقهلية 30 طنا

4.الشرقية 4 طن

وشددت الوزارة على أنه تم التأكيد خلال عملية التوزيع على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، فيما سيتم التوزيع تباعًا على المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، والإعلان الرسمي على موقع الوزارة.