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الصحة تكشف 4 طرق للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين فى رمضان.. اعرف التفاصيل

الخميس، 14 أبريل 2022 01:44 م
الصحة تكشف 4 طرق للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين فى رمضان.. اعرف التفاصيل طرق التوقف عن التدخين
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان 4 طرق للمساعدة في الإقلاع عن التدخين للحماية من مخاطرة الصحية.
 
وقالت وزارة الصحة: "استغل شهر رمضان وطول عدد ساعات الصوم للتوقف عن التدخين مع تجنب التواجد في أماكن بها مدخنين بالإضافة إلي البعد عن الاشخاص المحرضين عن التدخين أو الذين يحبطون من العزيمة .
 
وتابعت وزارة الصحة: إنت تقدر تستغنى عن التدخين وتحافظ على صحتك وتحمي نفسك من أعراض فيروس كورونا الخطيرة وأمراض القلب والرئتين بالتوقف عن التدخين.
 
ونصحت المدخنين باعتبار الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين مؤكدة أن الخط الساخن 16805 خاص بتقديم كافة الاستفسارات حول اليات الاقلاع عن التدخين.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الخط الساخن يوفر لك كل سبل الدعم والمساعدة بالمجان وأكدت أن التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب مضاعفات خطرة
  
 
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الصحة

التدخين

كورونا

رمضان

الصيام

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