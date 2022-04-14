اليوم السابع
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وزير الزراعة يبحث مع محافظ القليوبية توفير أراضى لمشروعات حياة كريمة

الخميس، 14 أبريل 2022 11:13 ص
وزير الزراعة يبحث مع محافظ القليوبية توفير أراضى لمشروعات حياة كريمة وزير الزراعة يبحث مع محافظ القليوبية توفير أراضى لمشروعات حياة كريمة
كتبت أسماء نصار

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضياجتماعا مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لبحث توفير أراضي لمشروعات حياة كريمة وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستعداد لحصاد القمح.
 
تناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حيث تشمل المرحلة الأولى من المبادرة في محافظة القليوبية إنشاء 9 مجمعات خدمات زراعية تضم  2  مركز تجميع البان و 9 جمعيات تعاونية زراعية  9 وحدات بيطرية و 9 مراكز إرشاد زراعى.
 
بحثا أيضا إقامة مشروعات مشتركة بين الوزارة والمحافظة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للوزارة في محافظة القليوبية وتسهم في توفير فرص عمل للشباب بالمحافظة .
 
كما تم بحث استعدادات المحافظة لموسم حصاد وتوريد القمح وتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين حيث يوجد في المحافظة حوالي 50 ألف فدان منزرعة بالقمح هذا العام.
 
 

حياة كريمة

وزارة الزراعة

محافظة القليوبية

الريف المصرى

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