الأوقاف تنظم مسابقة للواعظات والمحفظات في حفظ القرآن الكريم وتفسير جزء عم

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن المسابقة القرآنية لـ" الواعظات المعتمدات من الوزارة "متطوعات – معينات" والمحفظات المعتمدات من الوزارة في حفظ القرآن الكريم مع تفسير جزء "عم" في ضوء كتاب "المنتخب" في تفسير القرآن الكريم ، مع كتاب "من أساليب البيان القرآني".

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه على الراغبات منهن التسجيل على الرابط التالي في موعد أقصاه خمسة أيام من اليوم، لافتة إلى أنه سيتم اعتبار جميع الناجحات في المسابقة واعظات متميزات لمن لم يسبق لها منهن الحصول على لقب واعظة متميزة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم منح جوائز مالية متميزة للعشرين الأوائل منهن، بشرط الحصول على 60 % في جميع الاختبارات ، كما سيتم منح شهادات تقدير لجميع الناجحات من الواعظات والمحفظات.