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جدول امتحانات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 14 أبريل 2022 10:00 ص
جدول امتحانات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائى.. اعرف التفاصيل تلاميذ بالصف الرابع الإبتدائى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول أداء المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائى، حيث يؤدى الطلاب يوم الإثنين 18 أبريل امتحان اللغة العربية والتربية الدينية والثلاثاء 19 أبريل اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية والعلوم، والاربعاء 20 أبريل الرياضيات والدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.
 
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: تكون المهام الأدائية من يوم الاثنين 18/4/2022 وحتى الأربعاء 20 /4/ 2022 على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).
 
 

التربية والتعليم

المهام الأدائية

جدول المهام الأدائية

اخبار مصر

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