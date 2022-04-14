اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 02:11 م
أكرم القصاص
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تخرج الدفعة الأولى من السائقات السيدات للعمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق

الخميس، 14 أبريل 2022 01:53 م
تخرج الدفعة الأولى من السائقات السيدات للعمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق المترو
أ ش أ

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احتفلت الشركة المسئولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو، بتخرج الدفعة الأولى من السائقات السيدات اللاتي تم تدريبهن على نظم التشغيل والقيادة لعربات المترو الخاصة بالخط الثالث، وتم تكريمهن.
 
وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق الدكتور عصام والي - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - أن تدريب السائقات السيدات سيسهم في إضافة المزيد من الكوادر المصرية الفعالة لأحد أهم المشروعات القومية والحيوية المرتبطة بتسهيل حياة المواطنين، كما سيساهم في توفير المزيد من الفرص الحقيقية للشباب للعمل.
 
وأضاف أن التعاون مع الشركة يحقق أهداف الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل بشكل عام، لما تقدمه من خبرات عالمية في قطاع النقل والمواصلات للسوق المصري، من خلال دورها في تشغيل وإدارة هذا المرفق الحيوي الذي يعتمد على كوادر مدربة على أعلى مستوى، حيث يتم تعيين أكثر من 90 % منهم من الكوادر المحلية المدربة على أعلى مستوى.
 
وتقوم التدريبات الخاصة للمتقدمين على وظيفة "قائد القطار" على التعامل مع تكنولوجيا قطارات مختلفة، ويتم تدريبهن على كيفية التعامل مع السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن يواجهها السائق خلال قيادته للقطار، حيث تخضع المتدربات لتدريب عملي على أجهزة المحاكاة، وهي الأجهزة التي تحاكي تماما خط المترو الذي ستعمل عليه السائقة، وكل خط من خطوط المترو له جهاز محاكاة مختلف لتدريب السائقات اللاتي سيعملن على قطاراته.
 

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مترو الانفاق

خطوط المترو

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