حصاد الوزارات.. التموين: استلام مليونى و411 ألف طن قصب من المزارعين وإنتاج 242 ألف طن سكر

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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