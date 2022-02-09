اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:30 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التموين: استلام مليونى و411 ألف طن قصب من المزارعين وإنتاج 242 ألف طن سكر

الأربعاء، 09 فبراير 2022 05:15 م
حصاد الوزارات.. التموين: استلام مليونى و411 ألف طن قصب من المزارعين وإنتاج 242 ألف طن سكر
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
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