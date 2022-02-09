الرى توضح أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الجمعة 11 فبراير

كتبت أسماء نصار

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على المحافظات بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة 11 فبراير، حيث يتوقع المركز أن تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم، وذلك على النحو الآتى:

الأربعاء 9 فبراير

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم.

الخميس 10 فبراير

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم.

الجمعة 11 فبراير

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم.