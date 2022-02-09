اليوم السابع
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القوى العاملة: تحصيل 1.8 مليون جنيه مستحقات 3 مصريين متوفين بالرياض

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:39 ص
القوى العاملة: تحصيل 1.8 مليون جنيه مستحقات 3 مصريين متوفين بالرياض وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 3 مواطنين مصريين متوفين، بلغت 403 آلاف و107 ريالًات سعودية، أي ما يعادل مليون و802 ألفاً و148 جنيها تقريبا.
 
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين المتوفين الثلاث ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.
 
وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل "خالد. م.س.ح" المتوفى في أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقاته بايداعها في حساب ورثة المصريين المتوفيين بالمملكة، حيث بلغت مستحقات المتوفى 18 ألفاً و107 ريالات سعودية.
 
كما نجح المكتب  في الحصول على مستحقات العامل " السيد.ع.ا.ف" المتوفى في أثناء عمله بالمملكة ، حيث تم التواصل مع الشركة لسداد مستحقات المتوفى عن طريق ايداعها في حساب ورثة المصريين المتوفيين بالمملكة، حيث بلغت مستحقاته مبلغ   12 آلاف ريال سعودي.
 
وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي إلي أن المكتب نجح أيضا في تحصيل مستحقات المواطن"عبد المطلب أ. ح. ع" والذى وافته المنية بالسعوديه  ، وتم إيداع مبلغ 400 آلاف ريال تعويض عن وفاته فى حساب مستحقات ورثة العاملين المصريين التابع السفارة تمهيداً لتحويلها لذوى المتوفى بمصر.
 
وبالمتابعة مع القنصلية العامة بالرياض وبتوجيهات من السفير القنصل العام طارق المليجى تم تحويل جميع المبالغ المحصلة إلى بنك ناصر الاجتماعى في مصر مع إخطار أهالى المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم.
 

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القنصلية المصرية بالرياض

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