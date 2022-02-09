الصحة: الكلى ثانى أعضاء الجسم تأثرا بفيروس كورونا

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الكلى ثان عضو فى الجسم يتأثر بعدوى كورونا، وهو ما يتطلب الوقاية من العدوى والحفاظ على الصحة العامة.

وكان الدكتور عماد عبد الستار المدير التنفيذى لمبادرة "الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى"، قال إنه تم توفير 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى موزعين على جميع الوحدات الصحية فى كل محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض فى مدة 30 ثانية فقط.

وأضاف الدكتور عماد عبد الستار أنه حال التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوى المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى".



وطالب المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط وسكر) بضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية "للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى" والاطمئنان على حالتهم الصحية، موضحًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة وتطبيق "صحة مصر"، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.