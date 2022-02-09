اليوم السابع
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التعليم تدعو الطلاب للمشاركة فى مسابقة الأسبوع العربى للبرمجة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:09 م
التعليم تدعو الطلاب للمشاركة فى مسابقة الأسبوع العربى للبرمجة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، فى إطار أعمال الدورة الثانية لمسابقة الأسبوع العربى للبرمجة تحت عنوان الذكاء الاصطناعى وحماية البيئة، خلال الفترة من 21 حتى 28 فبراير الجارى، للطلاب من سن 6 سنوات حتى 18 سنة، تتمثل المسابقة فى التالى:
 
ـ مسابقة الأسبوع الذهبى والتى تمنح للبلد التى تسجل أكبر عدد من الأنشطة.
 
ـ مسابقة النشاط الذهبى تمنح للمعلم الذى نظم أفضل نشاط.
 
ـ مسابقة المدرسة الذهبية تمنح للمدرسة التى تسجل أكبر عدد من الأنشطة.
 
ـ مسابقة الفريق الذهبى تمنح لفريق الطلاب الفائز بعمل أو مشروع فى كل فئة عمرية.
 
 
وتابعت الوزارة فى خطابها أنه سيتم تنظيم العديد من التدريبات العلمية الافتراضية للمدرسين والطلاب على برامج متخصصة لتعليمهم أسس البرمجة فى حل المشكلات، كما وجهت الوزارة المديريات بتعميم المسابقة على جميع المدارس داخل المحافظات ومشاركة المدارس الحكومية والخاصة.

التربية والتعليم

مسابقة الأسبوع العربى للبرمجة

الذكاء الاصطناعى

مسابقة الفريق الذهبى

مسابقة النشاط الذهبى

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