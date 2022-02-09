الكهرباء: نسبة الاعتماد على التحصيل الإلكترونى للعدادات مسبوقة الدفع 70%

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة التحصيل الإلكتروني لفواتير الاستهلاك أصبحت فى تزايد عن السابق، نظرا لإقبال المواطنين عليها بنسبة تجاوزت الـ30%، لافتا إلى أن نسبة الشحن الإلكتروني العدادات مسبوقة الدفع تجاوزت الـ70%.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نظام السداد الإلكتروني لفواتير الاستهلاك الشهرية مؤمن بنسبة 100%، مؤكدا أن المواطن يقوم بإدخال كود السداد الإلكتروني الخاص به على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية أو أى منفذ من منافذ الدفع الإلكتروني وسيظهر له اسم وبعض بيانات المشترك لاستكمال إجراءات السداد، ومن الصعب أن يستبدل مع مع مشترك آخر.

وأضاف حمزة أن الوزارة تستهدف التوسع فى التحصيل الإلكترونى لفواتير الاستهلاك لرفع نسب التحصيل بالشركات، لافتا إلى أن الوزارة تسعى للتوسع فى عمليات السداد الإلكترونى خلال الفترة القادمة بعد استجابة العديد من المواطنين لسداد فواتير الاستهلاك، خاصة أن التطبيقات الجديدة تعد أكثر سهولة ويسر على المواطن.