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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى والدراسة فى موعدها

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى والدراسة فى موعدها وزارة التربية والتعليم
كتب محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

الصحة تكشف عن 8 خطوات لمنع انتشار كورونا ومتحوراتها.. التفاصيل بالإنفوجراف
الإفتاء: لا يجوز للمرأة المطلقة حرمان الأب من رؤية أبنائه.. فيديو
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول
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"التضامن": معاش "تكافل وكرامة" يرتبط بحضور الأسر إلى المدارس لمنع التسرب
التعليم تصدر كتابا بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول وامتحان بعد إجازة الترم لمن تخلف
نقابة الأطباء تبحث مع الضرائب بروتوكولا لوضع آليات لتصالح العيادات فى المحافظات
الصحة تكشف ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بالمستشفيات ل84.7%

الرى توضح أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الخميس المقبل "خرائط"

التعليم: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى والدراسة فى موعدها 19 فبراير

التنمية المحلية تنشر صور مشروعات حياة كريمة فى 7 محافظات
التموين: تخفيضات السلع بمعارض "أهلا رمضان" تتراوح بين 25% ‏إلى 30%
وزير التعليم العالي يستقبل سفير أرمينيا بالقاهرة لبحث دعم التعاون العلمى
وزيرة التضامن: نستهدف تطوير 3000 حضانة وافتتاح فروع فى قرى حياة كريمة
وزيرة البيئة: إطلاق حوار وطنى حول قضايا المناخ لرفع مستويات الوعى
التضامن: غلق أى حضانة لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية
التعليم تعلن مواعيد إجراء مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2022

 


أخبار × 24 ساعة

الصحة

كورونا

التعليم

التعليم العالى

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التضامن

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