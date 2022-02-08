التموين: تخفيضات السلع بمعارض "أهلا رمضان" تتراوح بين 25% ‏إلى 30%

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان هذا العام سيكون بها تخفيضات تتراوح ما بين 25% الى 30%، وان 1350 مجمع استهلاكى إضافة إلى منافذ جمعيتى سوف تشارك فى المعارض بنفس التخفيضات السابقة، مشيرا الى ان السلاسل التجارية هى الاخرى سوف تشارك بجناح خاص بها كما حدث بالأعوام الماضية بتخفيضات تصل الى 30%.
واضاف وزير التموين، خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات الغذائية مصنعى وموردى ومنتجى السلع الغذائية، انه يوجد تنسيق كبير بين الوزارة المحافظين لاختيار أماكن المعارض حتى تلبى احتياجات المواطن فى تلك المناسبة التى ينتظرها المصريون كل عام، واشار الى ان مراكز حياة كريمة سوف يكون لها نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة.
وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، أن المعارض تساهم فى توفير احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، لافتا إلى إن التوزيع الجغرافى للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية للوصول الى المواطن، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتى والمنافذ التسويقية المتنقلة للوصول الى القرى والنجوع ايضا، كما أن الوزارة سوف تعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام كما حدث فى الاعوام السابقة وكذلك الشنط الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة