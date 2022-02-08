التموين: تخفيضات السلع بمعارض "أهلا رمضان" تتراوح بين 25% ‏إلى 30%

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحي‎ ‎‏وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن معارض أهلا رمضان هذا العام سيكون بها تخفيضات ‏تتراوح ما بين 25% الى 30%، وان 1350 مجمع ‏استهلاكى إضافة إلى منافذ جمعيتى سوف تشارك فى المعارض بنفس ‏التخفيضات السابقة، مشيرا الى ان السلاسل التجارية هى الاخرى ‏سوف تشارك بجناح خاص بها كما حدث بالأعوام الماضية بتخفيضات ‏تصل الى 30%.

واضاف وزير التموين، خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات ‏الغذائية مصنعى وموردى ومنتجى السلع الغذائية، انه ‏يوجد تنسيق كبير بين الوزارة المحافظين لاختيار أماكن ‏المعارض حتى تلبى احتياجات المواطن فى تلك المناسبة التى ينتظرها ‏المصريون كل عام، واشار الى ان مراكز حياة كريمة سوف يكون لها ‏نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة.

وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى ‏للوزارة، أن المعارض تساهم فى توفير احتياجات المواطن من ‏السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، لافتا إلى إن التوزيع الجغرافى ‏للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية للوصول الى المواطن‏، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتى والمنافذ التسويقية ‏المتنقلة للوصول الى القرى والنجوع ايضا، كما أن الوزارة ‏سوف تعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام كما حدث فى الاعوام ‏السابقة وكذلك الشنط الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات ‏تصل إلى 30%. ‏